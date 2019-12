Dal Brasile a Termoli per suonare con i talenti bassomolisani

Grande successo per il concerto finale dell’associazione Punto di Valore

Dopo i successi ottenuti nel “Concerto di Natale” a San Martino in Pensilis in collaborazione con l’Aut Aut Festival e nella Prima Rassegna dei Cori “Musikiamo” tenutasi presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Termoli con oltre 250 coristi e orchestrali partecipanti, si è chiuso nella Chiesa del Carmelo a Termoli, il Natale dell’Associazione culturale Punto di Valore. E per concludere in bellezza non poteva mancare, ciliegina sulla torta, un’altra grande collaborazione: infatti, nel concerto di chiusura dopo l’esibizione dei 100 musicisti e coristi che hanno deliziato il numeroso e caloroso pubblico con le più belle melodie tradizionali del Natale, la serata ha regalato momenti di grande emozione per la presenza di otto giovanissimi percussionisti provenienti dal Brasile, dall’Istituto “Arte no dique” di Santos. Introdotti dal maestro molisano Marco Molino e diretti dal loro insegnante, i giovani musicisti, hanno mostrato tutto il loro talento deliziando il pubblico con una performance che ha coinvolti tutti i presenti, dai più piccoli agli adulti, in un tripudio di ritmo, entusiasmo e divertimento. I ragazzi, portati in Italia dall’Associazione Arte dell’incontro, sono da qualche giorno ospiti in Molise e stanno portando la loro arte presso tutte le realtà musicali della nostra terra. Non poteva mancare, dunque, il sodalizio con l’Orchestra giovanile e con i Cori Punto di Valore, che ormai da diversi anni, rappresentano un unicum artistico e culturale della nostra Regione. Grande soddisfazione per i tre maestri di Punto di Valore, Basso Cannarsa, Alessandro Di Palma e Gianluca De Lena, che curano la direzione dell’orchestra e dei cori e la realizzazione degli arrangiamenti originali proposti. Prossimo appuntamento per l’Associazione: le nuove audizioni pubbliche, che si terranno il prossimo 18 gennaio 2020 presso i locali della Chiesa del Carmelo a Termoli e saranno aperte a tutti coloro che, musicisti e coristi, vorranno entrare a far parte dell’Orchestra giovanile, del Piccolo Coro Voci Bianche (dagli 8 agli 11 anni), del Coro femminile giovanile e del Coro Donne (dai 13 anni in su).