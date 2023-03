Dal Boccardi Tiberio di Termoli all’Andalusia: Isabella frequenterà per due mesi l’IES Sierra De Gàdor

Isabella, studentessa del Quarto anno dell’indirizzo Relazioni Internazionali e Marketing del Boccardi Tiberio di Termoli, frequenterà per due mesi l’IES Sierra De Gàdor, a Berja, in Andalusia, Spagna.

Isabella ha ottenuto una borsa per Mobilità a lungo termine per studenti Erasmus Plus, una delle tipologie di mobilità previste dall’Accreditamento Erasmus del nostro istituto.

La studentessa, accompagnata dalla professoressa Alessia d’Urbano, è stata accolta con grande calore dalla famiglia di un alunno dell’Istituto spagnolo e ha iniziato a frequentare le lezioni da lunedì scorso. Un particolare ringraziamento va al Preside Victor Martinez e al coordinatore Erasmus+, Josè Antonio Carceles.

Non solo Isabella. Tante partenze e tanti arrivi sono in programma ancora al Bocccardi Tiberio per quest’anno scolastico: perché vivere un’esperienza all’estero, confrontarsi con altre culture e sistemi educativi diversi è tra i modi migliori per preparare il proprio futuro, sia professionale che personale.