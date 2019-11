Dal bilancio riequilibrato alla sanzione dello Stato, l’odissea di Portocannone

Sotto la lente il bilancio 2017. Il sindaco Caporicci: «Eravamo in dissesto ovvio che non avremmo potuto rispettare i parametri». Si spera nell’emendamento alla legge Finanziaria

La speranza è tutta racchiusa nelle parole dell’emendamento alla Legge finanziaria presentata dal senatore Nannicini che punta a «sanare l’evidente discrasia legislativa generatasi a seguito delle diverse modifiche apportate, non sempre in maniera organica, alla normativa relativa agli Enti che versano in condizioni di dissesto finanziario». E’ l’ultimo asso nella manica che spera di giocarsi l’amministrazione comunale di Portocannone e il suo primo cittadino, Giuseppe Caporicci. Sotto la lente la lettera arrivata l’11 novembre scorso dalla Ragioneria Generale dello Stato che comunicava all’amministrazione comunale bassomolisana la sanzione nei confronti dell’Ente per il mancato rispetto del pareggio di bilancio del 2017 multando di fatto il Comune per 107mila euro. «In una prima battuta non mi sono preoccupato – ha affermato Caporicci nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, 29 novembre – si tratta dell’anno in cui avevamo dichiarato il dissesto finanziario quindi era logico che non potevamo rispettare i parametri del pareggio di bilancio». Una logicità che, evidentemente, non deve essere la stessa che è stata applicata dalla Ragioneria dello Stato nonostante nel frattempo il Comune di Portocannone abbia raggiunto l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che consiste, nella sostanza, nella possibilità di spalmare il debito del Comune in vari anni per rientrare dal dissesto. Una ipotesi che, però, rischia di sfumare per aria. «Se ci dovessero realmente applicare questi 103mila euro di multa – ha affermato Caporicci – vorrà dire che nei prossimi tre anni ci toglieranno un terzo dei fondi FSC, il Fondo di solidarietà comunale e quindi per tre anni avremo 31mila euro di spesa in meno libera. Il che significa che un terzo della bolletta della pubblica illuminazione non potrà essere pagata». Di fronte a questa situazione Caporicci avrebbe due strade o quella di aumentare le tasse ai cittadini o quella di eliminare i servizi che, per rientrare dal dissesto finanziario, sono già state ridotte al lumicino. «E sono entrambe strade che non sono percorribili», come ha precisato il primo cittadino. La speranza, quindi, è che possa passare l’emendamento di Nannicini con il quale si chiede di annullare la sanzione che è stata comminata. «Si tratta di una ventina di Comuni nelle condizioni di Portocannone allo Stato costerebbe circa 10milioni di euro che è un importo molto leggero a fronte delle sanzioni ai Comuni che sono molto più pesanti da sopportare. La preoccupazione è che al di là della paradossalità del ricevere una sanzione per un comportamento non congruo operato da qualcun altro potremmo essere costretti alle dimissioni». Se, infatti, l’emendamento non dovesse essere approvato Caporicci non elimina la possibilità delle dimissioni. «Voglio ringraziare il senatore Nannicini per l’interessamento e il MoVimento 5Stelle per il tramite dell’onorevole Federico che si è interessato della vicenda. Mi auguro che essendoci un rapporto trasversale e un impatto marginale l’emendamento possa essere approvato».