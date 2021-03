Dal baratro della ludopatia alla rinascita, Antonio e la sua nuova vita

Il problema si è manifestato in tutta la sua gravità nel corso del lockdown dell’anno scorso quando, la permanenza costante all’interno della propria abitazione, l’ha spinto a lasciarsi andare al gioco. Quella che raccontiamo è la storia di Antonio (nome di fantasia per tutelarne la privacy) e di come dalla ludopatia si possa uscire e la si possa sconfiggere. A rendere nota la storia di Antonio è stata Laura Venittelli che con l’associazione “La Casa dei Diritti” offre un aiuto alle persone che sono vittime di violenza, di problemi lavorativi o economici ma anche, come nel caso di Antonio, di ludopatia. Perché la dipendenza dal gioco è una vera e propria piaga sociale che si è aggravata con l’emergenza Covid-19. “Quando si è rivolto alla Casa dei Diritti – afferma la Venittelli – era un uomo sull’orlo del baratro. A un passo dal perdere tutto, schiacciato dalle conseguenze dei debiti di gioco che aveva accumulato tanto che rischiava di perdere la propria casa. Antonio lavorava ma sperperava tutti i soldi guadagnati nel gioco. Fino a quando non si è rivolto alla Casa dei Diritti: siamo riusciti a metterlo in contatto con un centro per la disintossicazione delle persone affette da ludopatia e anche con un centro gestito dalla Caritas anti-usura per consentirgli di avere una piccola risorsa necessaria ad evitargli di perdere la casa a rischio di essere messa all’asta. Siamo anche riusciti a bloccare tutte le azioni esecutive attivate nei suoi confronti e adesso Antonio può guardare alla vita con rinnovata fiducia e finalmente libero dal suo abuso per il gioco. Come diciamo sempre: ‘Le parole muoiono se non vengono ascoltate’”.