Dal ‘bacio’ del dizionario alle canzoni con gli amici: termolesi alla prova Esami di Stato

C’è chi bacia il dizionario nella speranza di ricevere una “illuminazione divina”, chi si affida direttamente “nelle braccia del Signore” e c’è chi cerca di smorzare l’ansia tra risate e canzoni. La prima prova degli Esami di Stato a Termoli è caratterizzata dall’ansia dei ragazzi chiamati a misurarsi con lo spauracchio della Maturità. “Dopo tre anni di Covid e lezioni seguite in dad non ci sentiamo molto all’altezza ma cercheremo di dare il meglio”, il commento generale. E via con gli abbracci e le placche sulle spalle. “Sicuramente la prima prova sarà molto dura – continuano – ma in generale abbiamo più paura della seconda prova perché è molto tecnica”.

