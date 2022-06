Dal 9 giugno a Campobasso visite cardiologiche gratuite per tutti i cittadini

Da domani 9 giugno a Campobasso torna la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022” promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani.

Un jumbo truck appositamente allestito farà tappa per tre giorni, dalle ore 9 alle ore 19, a piazza Vittorio Emanuele II per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.