Dal 5 all’8 dicembre torna la vendita delle Stelle di Natale Ail

Anche quest’anno la l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielosa, è presente per la vendita delle Stelle di Natale nelle giornate del 05, 06, 07 e 08 dicembre.

L’associazione con l’approvazione del nuovo Statuto conforme alle nuove normative per le associazioni di volontariato è finalmente diventata A.I.L. Sezione di Campobasso Isernia ODV intitolata al ricordo del socio fondatore “Libero Gianfagna”.

L’Associazione è presente con il punto di distribuzione in Piazza Municipio a Campobasso e Piazza Monumento a Termoli.

I nostri preziosissimi volontari sono presenti anche a Civitacampomarano, Limosano, Mirabello, Riccia, Ripalimosani, Ripabottoni, San Giovanni in Galdo, Sant’Elia a Pianisi, San Giuliano Campomarino, Larino, Ururi, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Rotello, Rocchetta, Pettoranello, Monteroduni e Miranda, Montenero di Val Cocchiara.

L’Associazione nonostante questo periodo vuole continuare la propria attività di volontariato cosi come fatto all’inizio di questa pandemia da COVID 19 con l’acquisto del seguente materiale per far fronte alle nuove esigenze che si sono verificate: gel igienizzanti, kit di tamponi, e mascherine e filtri consegnati nei Presidi Ospedalieri.

Inoltre, è stato attivato un contratto con un infermiera per effettuare i prelievi domiciliari ai pazienti che devono effettuare le terapie per impedire assembramenti presso i reparti.

Chiunque volesse una Stella dell’AIL può visitare il ns. sito www.campobasso.it e trovare le modalità per acquistarla e riceverla direttamente a casa.

Si ringraziano anticipatamente sostenitori e volontari che rendono sempre possibile le nostre iniziative.