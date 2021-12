Dal 4 dicembre partono i “Mercatini di Natale” in Piazza Pepe

L’assessore Felice: “Anche questo Natale #IoComproIncittà”

Da questo weekend prendono il via i “Mercatini di Natale” in Piazza Pepe a Campobasso”. Una vetrina natalizia di prodotti tipici del nostro territorio voluta dall’assessorato al Commercio del Comune di Campobasso che intende così consolidare e rafforzare sempre più il proprio impegno nella promozione dell’immagine della Città, al fine di attrarre flussi turistici che, dopo lo stop causato dalla pandemia, sono in continua crescita anche nella nostra Regione.

“Quello allestito in Piazza Pepe – ha detto l’assessore alle attività produttive, Paola Felice – sarà un mercatino natalizio predisposto con caratteristiche strutture in legno dove i produttori avranno l’opportunità di esporre i propri prodotti, soprattutto quelli maggiormente tipici e rappresentativi del nostro territorio. Una vera e propria vetrina natalizia che servirà a rilanciare, anche per questo Natale, la campagna di sensibilizzazione a sostegno del commercio locale, denominata #iocomproincittà, – ha aggiunto l’assessore Felice – e che vede la nostra Amministrazione comunale promuovere iniziative che contribuiscano ad incentivare gli acquisti natalizi nel centro cittadino, naturale luogo di incontro e di scambio commerciale, imprimendo anche un’accelerazione alla rivitalizzazione delle piccole attività commerciali ed artigianali, ancora insediate nel centro murattiano e particolarmente colpite a causa delle chiusure stabilite a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.”

Questi gli orari e i giorni di apertura dei “Mercatini di Natale” in Piazza Pepe:

4 e 5 dicembre: ore 10,00/13,00 – 16,00/22,00;

7 e 8 dicembre: ore 10,00/13,00 – 16,00/22,00;

11 dicembre: ore 11,00/22,00;

12 dicembre: ore 10,00/13,00 – 16,00/22,00;

18 e 19 dicembre: ore 10,00/13,00 – 16,00/22,00;

22 e 23 dicembre: dalle ore 10,00/13,00 – 16,00/22,00;

24 dicembre: dalle ore 10,00/13,00 – 16,00/18,00.