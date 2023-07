Dal 31 luglio Emodinamica operativa solo per mezza giornata al San Timoteo: scatta blocco dei ricoveri ordinari

“Riduzione delle attività di emodinamica e sospensione dei ricoveri ordinari”. E’ questo quanto si legge nella comunicazione del primario di Cardiologia, Bruno Castaldi, indirizzata al direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Ancora problemi legati alla mancanza di personale e alla turnazione per le ferie in Cardiologia. “Si comunica che a seguito della persistente carenza di personale medico e delle necessità di dover concedere riposi compensativi e necessari periodi di ferie, in assenza di soluzioni praticabili, da lunedì 31 luglio -si legge nel documento- il servizio di Emodinamica sarà attivo solo dalle ore 14 alle ore 8. Per la presenza di un solo medico in servizio si procederà anche al blocco dei ricoveri ordinari e verranno assicurati solo i ricoveri urgenti e non procrastinabili. Si resta in attesa di disposizioni in merito alle modalità di trasferimento (personale deputato) di eventuali urgenze emodinamiche nella fascia oraria 8-14”.