Dal 28 marzo gli Uffici provinciali di Campobasso e Isernia passano al Sistema Integrato del Territorio

Dal28 marzo prossimo gli Uffici provinciali – Territorio di Campobasso e di Isernia erogheranno i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale SIT (Sistema Integrato del Territorio).

Grazie alla nuova procedura, che ha un’interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali.

Per via della migrazione al nuovo sistema, dal 22 marzo al 27 marzo 2022 non sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale agli Uffici provinciali territorio di Campobasso e di Isernia, mentre il 24 e il 25 marzo 2022 gli Uffici interromperanno i servizi all’utenza per aggiornare il software utilizzato e migrare le banche dati.

Nessuna sospensione è prevista, invece, per le attività di pubblicità immobiliare che, pertanto, funzioneranno regolarmente.