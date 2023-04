Dal 21 al 23 aprile presso l’ex ONMI torna “Lettere Binarie”

Prende il via domani, venerdì 21 aprile, alle ore 15.00, e andrà avanti fino a domenica 23 aprile, presso l’ex ONMI di via Muricchio a Campobasso, la seconda edizione di “Lettere Binarie”, la mostra/mercato dell’editoria molisana organizzata dall’Amministrazione del capoluogo regionale, col patrocinio dei Comuni di Isernia e di Termoli e in collaborazione con la cooperativa Gea.

La manifestazione, avrà luogo contemporaneamente ai festeggiamenti per San Giorgio, il patrono della città di Campobasso, che coincidono con la giornata del libro e del diritto d’autore, indetta dall’Unione Europea, ed intende rappresentare una ricognizione della cultura a stampa prodotta nella nostra regione, ma anche approfondire e focalizzare le questioni aperte di un settore rivoluzionato dalle innovazioni tecnologiche.

Da quest’anno “Lettere Binarie” gode anche del patrocinio dei Comuni di Isernia e di Termoli, con l’obiettivo dichiarato che negli anni la manifestazione si diffonda fino a coinvolgere l’intero territorio regionale. All’iniziativa, con compiti e obiettivi settoriali, hanno collaborato la Società per la Protezione dei Beni Culturali del Molise, Malatesta Associati, Incas, Noirexist e la Compagnia Stabile del Molise.

Attrezzato e accogliente luogo d’ambientazione di “Lettere Binarie” sarà la struttura dell’ex Onmi, nel cuore del centro campobassano, con la sala Alphaville che ospiterà le presentazioni, la sala espositiva dove saranno proposte le produzioni editoriali regionali più recenti, e col giardino di contorno che farà da cornice e completamento a una iniziativa che vuole diventare una discreta e civile tradizione per la comunità campobassana.

La giornata inaugurale della manifestazione, venerdì 21 aprile, sarà condotta, dalle ore 15.00, da Isabella Astorri e introdotta dagli interventi di Paola Felice, assessore alla Cultura e vice sindaca di Campobasso e di Luca De Martino, assessore alla Cultura del Comune d’Isernia. Nel corso della seconda edizione di “Lettere Binarie” avranno luogo diversi momenti di approfondimento e di riflessione sulla condizione attuale e la prospettiva futura della cultura libraria. La prima, venerdì 21 aprile, alle ore 18.00, sarà dedicata alla funzione che svolgono le case editrici per la coesione e lo sviluppo culturale dei territori e prevede l’intervento di Antonio Ruggieri, direttore de il Bene Comune e di Gino Massullo, responsabile editoriale delle Edizioni di Macchiamara

Programma di Venerdi 21 aprile

15.00 – Inaugurazione e apertura degli stand. Conduzione di Isabella Astorri, condirettrice editoriale di IBC Edizioni e presidente della SIPBC del Molise. Saluti istituzionali: interventi di Paola Felice assessore alla Cultura e vice sindaca del Comune di Campobasso e Luca De Martino, assessore alla Cultura del Comune d’Isernia

16.00 – Laboratorio sul fumetto a cura dell’associazione Noirexist

17.00 – presentazione del volume “L’incontro” di Fiora Luzzatto – Volturnia Edizioni – interverrà l’Autrice con Isabella Astorri

18.00 – Convegno: ruolo e funzione delle case editrici per la coesione e la tenuta culturale di un territorio – interventi di Antonio Ruggieri direttore de il Bene Comune e Gino Massullo, responsabile delle Edizioni di Macchiamara

19.00 – presentazione del Volume “Ciak in Molise” di Francesco Vitale – Gump Edizioni – interverrà l’Autore con Stefano Chiavarini, produttore e Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Abruzzo

20.00 – Monologhi teatrali a cura della Compagnia Stabile del Molise