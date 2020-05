Dal 20 maggio riapre la BiblioMediaTeca Comunale

Mercoledì 20 maggio, la BiblioMediaTeca comunale di Via Roma riapre dopo il lungo stop dettato dall’emergenza covid-19. Come per tutte le altre biblioteche sparse sul territorio nazionale, la riapertura comporterà l’adeguamento stringente a delle linee di sicurezza che modificheranno i servizi che sarà possibile offrire ai cittadini.

Infatti, la BiblioMediaTeca comunale sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato (mattina 8.30/13.30, pomeriggio 15.30/19.30) per il solo servizio di prestito e restituzione. L’accesso ai locali sarà consentito ovviamente solo indossando la mascherina, rispettando le misure di distanziamento fisico e previo appuntamento, questo per evitare file o assembramenti all’interno della struttura.

Fino a data da destinarsi non sarà quindi possibile usufruire delle sale studio o delle postazioni pc e nemmeno trattenersi nei locali per la consultazione di libri, riviste e giornali.

Per concordare un appuntamento con gli operatori si potrà chiamare al numero telefonico: 0874/405610 oppure scrivere via mail all’indirizzo: bmt@altrimedia.org.

I libri, dopo il rientro dal prestito, saranno sottoposti a trattamento di quarantena per 10 giorni, per cui non saranno disponibili da catalogo online in tale periodo.Gli operatori della BiblioMediaTeca, invitano gli utenti a utilizzare il servizio di prenotazione online dal catalogo OPAC, per ritirare velocemente il libro che si desidera, rendendo così più agevole il lavoro degli stessi operatori.