Dal 19 febbraio a Campitello si potrà tornare a sciare

Buone notizie giungono dal pianoro di Campitello Matese oltre a quella di precipitazioni nevose in arrivo già da domani. La società che gestisce gli impianti, MoliseSci, con un post su facebook, comunica ufficialmente che l’apertura degli impianti sciistici di Campitello Matese è prevista per Venerdì 19 febbraio. Nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid e con la collaborazione della Protezione Civile della Regione Molise e del Cnps Molise. Essendo disponibile un numero limitato di Skipss giornaliero, vi invitiamo ad acquistare lo stesso sulle piattaforme Snowit – The Winter Sports Community e Telepass. Ovviamente in caso di proroga del divieto di spostamento tra le regioni, il servizio potrà subire delle restrizioni.

Un ritorno alla normalità che rappresenta una boccata d’ossigeno per ristoratori e albergatori costretti a subire, causa Covid, una chiusura delle attività che ha messo in ginocchio l’economia della nota località turistica molisana in quanto l’afflusso dei visitatori è stato praticamente azzerato da mesi.