Dal 19 al 23 maggio la solidarietà e la passione per i motori attraversano l’Italia passando anche per il Molise

“Tour della solidarietà e della salute orale”: è questo l’obiettivo dell’iniziativa benefica di OdontoSalute e CinemAlfa, con il sostegno di GUM, che dal 19 al 23 maggio attraverserà i principali borghi storici nazionali sostenendo sette associazioni che accolgono famiglie e ragazzi minori. OdontoSalute, network italiano di studi dentistici orientati alla qualità della cura e al paziente e CinemAlfa, associazione che si rivolge agli alfisti di tutta Italia e agli appassionati di auto d’epoca, doneranno cure odontoiatriche e kit per l’igiene orale alle associazioni.

Il tour parte mercoledì 19 maggio da Treviglio, in provincia di Bergamo, e farà tappa in diversi territori italiani arrivando fino a Napoli, passando per Isernia, Termoli, la Repubblica di San Marino per poi raggiungere Pordenone, Vicenza e Peschiera del Garda domenica 23 maggio, giorno in cui il tour si chiuderà arrivando al Museo Alfa Romeo Cozzi di Legnano a fine giornata che per l’occasione ha deciso di sostenere l’iniziativa: domenica 23 maggio infatti i visitatori potranno accedere al Museo a titolo gratuito effettuando una piccola donazione che verrà destinata ad una delle Associazioni toccate dal tour. Prima tappa il 20 maggio a Isernia con la donazione in favore degli ospiti della Cooperativa Sociale C.A.S.I. e della Caritas Diocesana; il 21 maggio a Termoli a sostegno della Cooperativa Sociale Il Noce; tre invece le tappe di domenica 23 maggio con il coinvolgimento di Voce Donna Onlus e Baobab – Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone, l’Agricomunità Bosco di Museis di Cervivento, SOS Villaggio dei Bambini di Vicenza e un’ultima realtà situata a Peschiera Del Garda.

L’iniziativa nasce dalla volontà di OdontoSalute e CinemAlfa di rispondere ad un bisogno sempre più urgente e allarmante, andando così ad individuare sette realtà e associazioni senza scopo di lucro attive sui territori toccati dal tour e in cui gli studi operano così da poter offrire la possibilità di cure odontoiatriche. È proprio attraverso il tour di CinemAlfa, infatti, che OdontoSalute ha scelto di donare dei contributi economici per le cure odontoiatriche agli ospiti delle sette associazioni selezionate e kit per l’igiene orale (comprensivi di spazzolino, dentifricio e filo interdentale), anche grazie al sostegno di GUM.

Il momento di incontro e consegna della donazione è a partecipazione libera perché come spiega Andrea Ruggeri, direttore operativo di OdontoSalute: “L’idea nasce a seguito di una crisi economica sempre più pressante che sta mettendo a dura prova la capacità di spesa delle famiglie italiane, anche nel campo della prevenzione e cura della propria salute. Il nostro gruppo vuole riservare aiuto ed attenzione ai propri pazienti, ai territori in cui operano i suoi centri odontoiatrici e alle esigenze di chi ne ha più bisogno. La pandemia sta portando ad un’attenzione sempre minore verso la prevenzione e le cure odontoiatriche in generale, e come OdontoSalute non possiamo fare altro che avviare un percorso di sensibilizzazione e supporto verso una maggiore consapevolezza che una bocca sana offre preziosi indizi sullo stato di salute”.

Ivan Scelsa, Presidente di CinemAlfa afferma: “In occasione del decennale di fondazione di CinemAlfa e in concomitanza con il particolare periodo storico che tutti noi stiamo vivendo, volevamo –ancora una volta- portare il nostro piccolo contributo. L’idea è nata spontaneamente, all’unisono, e siamo certi che questa nuova ed importante esperienza di solidarietà saprà ripetersi negli anni.”

OdontoSalute non è nuova all’impegno nel sociale. È parte di Colosseum Dental Group, leader in Europa di centri odontoiatrici organizzati con orientamento al servizio del paziente, qualità della cura, ricerca e innovazione tecnologica. L’azionista di maggioranza di Colosseum Dental Group è Jacobs Holding, una società di investimento professionale globale che, oltre ad avere un impegno a lungo termine per l’odontoiatria, è anche creatrice di una delle principali fondazioni con soli fini di beneficenza a livello mondiale. Questa associazione investe nel futuro dei giovani affinché diventino socialmente responsabili: crede fortemente che ai bambini debbano essere offerte le migliori opportunità di sviluppo e un accesso equo all’istruzione, indipendentemente dal loro ambiente, luogo di residenza o reddito familiari. La mission di Colosseum Dental Group prevede il prendersi cura della salute orale dei propri pazienti, con la consapevolezza di incidere positivamente sul loro benessere e su quello delle persone bisognose. I proventi del gruppo vanno infatti alla Fondazione Jacobs per finanziare programmi sostenibili a lungo termine relativi a: apprendimento, infanzia, sussistenze rurali.

CinemAlfa nasce alla fine del 2011 con l’obiettivo di riunire gli alfisti di ogni età e gli appassionati di cinematografia nazionale e internazionale, attraverso corsi di guida, raduni, incontri motoristici, presentazioni esclusive ed eventi culturali. La collaborazione tra questa realtà e OdontoSalute scaturisce proprio dalla consapevolezza di CinemAlfa degli obiettivi sociali del gruppo odontoiatrico a sostegno delle fasce più bisognose e giovani della popolazione. Uno scopo divenuto realtà grazie alla connessione delle donazioni con le diverse tappe del tour.