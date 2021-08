«Dal 16 agosto vaccini senza prenotazione per fascia 12-18», Figliuolo scrive alle Regioni:

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figluolo, ha inviato una lettera a tutti i presidenti di Regione e Province autonome per puntare l’attenzione sulla vaccinazione dei giovani. In vista della riapertura delle scuole, il generale Figliuolo chiede «di dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani» dai «12 ai 18 anni». Per farlo chiede di «predisporre, a partire dal 16 agosto, corsie preferenziali» a quella fascia d’età «anche senza preventiva prenotazione». Una predisposizione, scrive Figliuolo, che «avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire un maggiore benessere psicofisico per i più giovani».