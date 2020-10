Dal 15 ottobre riapre la scuola media Andrea d’Isernia, ma a solo metà

Metà scuola dentro e metà fuori, con la didattica a distanza: questa la decisione di sindaco e direzione didattica dell’Andrea d’Isernia, la media più grande del capoluogo pentro dopo i risultati dei tamponi, con un docente e dodici studenti contagiati.

Da domani, la scuola riapre, ma dodici classi resteranno fuori, fin quando finirà la quarantena per gli studenti e il docente.

Chiuso oggi anche il liceo Cuoco per la sanificazione, riapre domani con una classe che farà didattica a distanza. Chiusa pure una classe della scuola dell’infanzia della Giovanni XXIII. Ma la situazione delle scuole a Isernia è in continua evoluzione.