Tra quindici giorni riaprirà la stazione di Isernia, chiusa per lavori dal giugno del 2020. Restano invece chiuse Bojano e Campobasso. Tutti i viaggiatori in partenza per Roma e Napoli dovranno quindi arrivare prima alla stazione di Isernia, con i mezzi sostitutivi, e poi salire sul treno che li porterà fuori dal Molise.

Fino al giugno 2022, i treni in servizio saranno sempre i soliti, ovvero quelli a gasolio o trazione diesel. Per il passaggio alla trazione elettrica bisognerà aspettare l’anno prossimo, quando riapriranno anche le stazioni di Bojano e Campobasso, in contemporanea con l’attivazione della linea elettrica su tutta la tratta Campobasso-Venafro. Intanto il ministro Giovannini, dell’esecutivo Draghi, che vede insieme tutti i partiti, ad eccezione di Fratelli d’Italia, ha varato la norma per il potenziamento dei servizi ferroviari regionali. Verranno comprati treni e carrozze nuovi per un miliardo e mezzo per Campania, Calabria, Lazio, Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Abruzzo. Insomma tutte le regioni del Centrosud e le isole, con esclusione solo del Molise. In particolare, alla Campania andranno 546 milioni, all’Abruzzo 35, alla Basilicata 45 e così via.

Dal 10 Ottobre riapre la stazione di Isernia ma il governo non compra treni per il Molise Indietro 1 di 2 Avanti