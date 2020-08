Dal 1° settembre addio al superticket sanitario: in Molise la maggiorazione è di 10 euro

Dal 1° settembre tutte le Regioni diranno addio al superticket sanitario su visite ed esami ambulatoriali. Da questa data si pagherà solo il ticket ordinario, uguale su tutto il territorio nazionale che varia a seconda della prestazione, arrivando a un massimo di 40 euro. Sparirà dunque la quota aggiuntiva prevista negli ultimi anni (dal 2011), sulle ricette relative a prestazioni specialistiche ambulatoriali. Una maggiorazione intorno ai 10 euro (nell’immagine in basso la “fotografia” della situazione in Italia), che le diverse Regioni in questi anni hanno applicato con regole proprie (in alcuni casi in base al reddito). Per Roberto Speranza, ministro della Salute, il superticket era «un elemento di discriminazione e di diseguaglianza…una vittoria per lo Stato, perché diamo modo a tutti di poter accedere, nel pieno rispetto del mandato dell’articolo 32 della Costituzione, che dice che la Repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività».