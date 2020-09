Dal 1° dicembre premi in denaro per chi userà la carta

Dal primo dicembre è previsto un cashback, cioè un rimborso del 10% su quanto si spende con la carta. Il rimborso, in concreto, sarà di un massimo di 300 euro e andrà a chi spenderà fino a 3000 euro.

E’ questa la trovata del governo per incentivare l’uso della moneta elettronica e scoraggiare il contante.

Man non è la sola novità. Il bonus befana si chiamerà adesso super cashback e sarà di 3000 euro l’anno. Come il cashback ordinario, sarà rimborsato ogni sei mesi. I 100 mila cittadini che useranno maggiormente la carta – quelli cioè che faranno più transazioni a prescindere dalla cifra spesa – avranno un rimborso di 3000 euro l’anno.



Inoltre, ci saranno fino a 50 milioni di euro in palio con la lotteria degli scontrini, solo per chi usa la moneta elettronica. I premi singoli potranno arrivare anche a 5 milioni di euro.