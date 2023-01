Dai suoni del corpo alle percussioni, tutto pronto per l’evento con Antonino Talamo

Sabato 7 gennaio 2023 ore 20 – sala espositiva BIIC Biennale Incisione Italiana Contemporanea “Domenico Fratianni”, il secondo evento del cartellone BSide con Antonino Talamo. Percussionista, didatta, polistrumentista acustico ed elettronico in “Cosaltro esperimenti”. Talamo sarà autore e narratore di un’espressione musicale che parte dai suoni del corpo, passa attraverso strumenti percussivi e raggiunge la macchina (loop-machine), una macchina che replica ciò che è stato inciso originariamente.

“Attraverso B-side l’incisione – si legge in una nota stampa – si confronta con le altrearti, dalla fotografia al fumetto e dalla musica al teatro e alla letteratura, per contaminare i linguaggi e favorire la crescita culturale di artisti, intellettuali e più importante ancora, del pubblico. Novità di questa XI Edizione è l’aspetto B-Side che comprende una serie di eventi a carattere divulgativo e poetico nel segno dell’incisione. L’incisione si deve guardare ma se ne deve anche parlare. Da quest’anno ogni edizione avrà un cartellone di eventi correlati alla Biennale per la durata dell’esposizione e con un punto di vista specifico ogni volta diverso. Una sorta di lato B di un’incisione su vinile: il B-Side, appunto, della Biennale. L’angolazione di lettura di questa prima edizione è “lasciare il segno”. Con B-side l’Associazione Domenico Fratianni vuole creare una infrastruttura culturale a supporto della città di Campobasso e del Molise, di cui facciano parte pubbliche istituzioni locali, realtà del terzo settore, scuole, imprese, famiglie e media. Sarà la musica del Duo Fugata, le percussioni di Antonino Talamo, la poesia incisa di Miorandi e Bonifanti, la voce e il segno di Erri De Luca, la luce e il buio con LorettaSecchi, la giocosa divulgazione di Giovanni Mucciaccia e altro ancora.

Ingresso € 8ridotto € 4in vendita su Ciaotickets”.