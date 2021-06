Dai sindaci dell’area urbana un progetto per promuovere e valorizzare il territorio

Una iniziativa tesa alla valorizzazione del territorio attraverso una nuova strategia di comunicazione. Il progetto è stato voluto dai sindaci dell’area urbana che hanno partecipato all’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Termoli. Erano presenti il sindaco della città adriatica Francesco Roberti, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta e gli assessori Michele Barile per il Comune di Termoli, Michele D’Egidio per il Comune di Campomarino, il dirigente dell’ufficio Autorità urbana di Termoli Marcello Vecchiarelli e la struttura con Angela Costantini e Greta Santini e con la società aggiudicataria del servizio di una progettazione strategica, redazione e realizzazione del piano di comunicazione per il sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali, naturali e per la promozione integrata delle destinazioni turistiche dell’Area Urbana di Termoli. Il progetto è finanziato con i fondi Por Fesr/Fse Regione Molise 2014/2020-azione 5.3.1 del documento strategico dell’Area Urbana di Termoli. La R. T. I. aggiudicataria è formata dalle società Redgroup Spa e E. T. T Spa. Durante l’incontro è stato presentato il piano di comunicazione, la conoscenza dei contenuti, la filosofia e l’approccio utilizzato per il progetto, ovvero la promozione del territorio attraverso percorsi esperienziali che prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, dei turisti e dei residenti del luogo. Si tratta di un progetto che mira a valorizzare l’autenticità e l’unicità dei territori dell’Area Urbana. Autenticità intesa come valore identitario ed accumunante, ma anche come leva strategica di marketing e comunicazione. La ditta ETT leader nell’innovazione digitale supporterà il progetto con strumentazioni digitali e realtà aumentata attraverso esperienze immersive. Il progetto rappresenta un’importante operazione di investimento, di valorizzazione e unicità del territorio rispondendo a ciò che il mercato cerca: esperienze autentiche e reali.