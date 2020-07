Dai materassi agli elettrodomestici, e la discarica è servita

Una vera e propria discarica a cielo aperto quella che è stata segnalata da un nostro lettore. Una discarica a cielo aperto «per alcune “persone intelligenti” il posto si presta molto bene per disfarsi delle proprie Masserizie, eh già proprio così, gli spazi sono ampi l’erbaccia cresce a dismisura, il connubio tra copertoni elettrodomestici, mobili, e ogni marca di materassi e ferro arruginito in genere, e il paesaggio non fa una grinza. Non credo che ci vorrebbe così tanto sforzo affinché la fantasia e la buona volontà accendesse la mente di qualcuno seduto dietro a una scrivania, del Palazzo Municipale, avente lo specifico compito, di salvaguardare l’integrità, il decoro, e la bellezza in salute della Nostra città».

