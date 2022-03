Dai commercianti del centro di Termoli l’aiuto concreto ai bambini ucraini

E’ stato Demetrio Luzzi, titolare della tabaccheria lungo Corso Nazionale a Termoli a coordinare una raccolta fondi arrivata a più di 700 euro in favore principalmente dei bambini colpiti dalla guerra. Questa mattina la consegna di pacchi e pacchi pieni di aiuti

Non poteva mancare la grande solidarietà dei commercianti di Termoli, precisamente quelli di Corso Nazionale, via Roma e del borgo antico verso la popolazione ucraina. Un aiuto che si è concretizzato grazie alla volontà di un volto noto di Termoli, Demetrio Luzzi, titolare della Tabaccheria più antica di Termoli, la numero 1.

E’ stato proprio il signor Demetrio a coordinare la raccolta di beni volta principalmente ai bambini colpiti dalla guerra. Biscotti, pannolini, omogeneizzati, succhi di frutta, giocattoli, cibi in scatola e tanto tanto altro ancora. Una vera e propria rete solidale che ha permesso di raccogliere più di 700 euro.

Questa mattina, 8 marzo, l’intera spesa effettuata è stata consegnata da Demetrio Luzzi al negozio Termoplast, in via Stati Uniti 7, riconvertito in queste ultime settimane a centro di raccolta allestito da Michele De Seneen e Dariia. Tutti gli aiuti raccolti, lo ricordiamo, verranno trasportati personalmente dai due giovani in Ucraina grazie ad un canale di volontariato diretto presente proprio in territorio ucraino.