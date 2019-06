Dai Carabinieri per trovare riparo dal gran caldo

TERMOLI

Era da poco trascorsa l’ora di pranzo di venerdì, quando un uomo sulla cinquantina, suona al citofono della caserma dei Carabinieri di via Brasile.

L’uomo, di nazionalità rumena, riferisce al militare di servizio alla Caserma di avere caldo e di voler sostare un po’ di tempo nella sala di attesa per beneficiare del fresco generato dai condizionatori. Aggiungeva inoltre di voler fare rientro nel paese di origine, pur essendo rimasto senza liquidità per poter fronteggiare le spese connesse al viaggio. I Carabinieri della Stazione di Termoli, raccolgono la deposizione verbale dell’uomo e si accorgono delle sue evidenti difficoltà, peraltro soggetto già conosciuto poiché solito trovare rifugio per la notte nei locali aperti della Stazione ferroviaria della cittadina adriatica e chiedere elemosine ai passanti.

Questi, infatti, appariva visibilmente provato dalle condizioni climatiche, dalla mancanza di un luogo ove poter riposare e soprattutto affamato, suscitando negli uomini in uniforme un sentimento di solidarietà, infatti il malcapitato veniva rifocillato prima che lasciasse gli uffici della Stazione Carabinieri, che lo indirizzavano al Servizio Sociale del Comune e ad altri enti dedicati, esistenti sul territorio. Questo gesto di solidarietà, dimostra come le Istituzioni, nella fattispecie l’Arma dei Carabinieri, siano attente alle situazioni di disagio dei cittadini, di pari passo alle numerose operazioni compiute dagli uomini delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità.