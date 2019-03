Dagli scavi una scoperta sensazionale: trovata un’olla del IX secolo

Una scoperta archeologica di valore internazionale quella fatta nei mesi scorsi nel sito di San Vincenzo al Volturno dove è stata rinvenuta un’olla in ceramica risalente al IX secolo, su cui sono raffigurati tre individui in ambito monastico, circondati da lettere e stelle. Un oggetto che, fanno sapere gli esperti, può essere considerata sensazionale.

L’olla, infatti, potrebbe essere stata utilizzata come urna per le consultazioni interne alla comunità monastica di San Vincenzo al Volturno (IS) e, in tal caso, se questa idea fosse confermata, si tratterebbe del primo oggetto di questo tipo mai rinvenuto in ambito archeologico. All’interno del vaso erano stati collocati, apparentemente in maniera intenzionale, dei frammenti di ceramica di forma oblunga. Questo prezioso oggetto è emerso nel corso dell’ultima campagna di scavo condotta nel 2018 nell’area del monastero molisano.