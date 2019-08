Dagli omaggi ai “grandi” al dialogo col pubblico, Giò Di Tonno conquista Difesa Grande

Successo per il concerto che chiude la festività del quartiere termolese

Il concerto sarebbe dovuto andare in scena lo scorso 2 agosto. Il maltempo e la pioggia, però, avevano rovinato la festa a tutti e costretto gli organizzatori a rinviare lo spettacolo al 17 agosto. Questo, però, non ha spento l’entusiasmo e lui, Giò Di Tonno, è riuscito a catturare l’attenzione, conquistare e far impazzire i tantissimi che ieri sera si sono radunati nel piazzale di Santa Maria degli Angeli per il tradizionale concerto che chiude la festa del quartiere alla periferia sud di Termoli. E’ lo stesso Giò Di Tonno che nella sua semplicità scherza su quello che era successo alla vigilia di San Basso («nemmeno il tempo di annunciarmi ed è venuto giù il diluvio»). Di qui la decisione di tornare a Termoli e di cantare nuovamente per il pubblico di Difesa Grande. Un concerto fatto di dialoghi diretti con il pubblico e di canzoni di tutti i tipi, quelle che fanno parte del repertorio e che da sempre conquistano. Non sono mancate gli omaggi all’ultimo Lucio Dalla, Amedeo Minghi e Gianna Nannini oltre a Fabio Concato, senza dimenticare Gino Paoli, la Mina di “Se telefonando”, Mino Reitano e Franco Califano. Una festa che è entrata nel vivo poco dopo le 22 per un concerto che ha saputo conquistare tutti, sia grandi che bambini. A conclusione del live i tradizionali fuochi di artificio per chiudere una serata che molti hanno definito magnifica.

Nel video e nella gallery delle foto realizzate dal nostro lettore Flavio Di Vita alcuni dei momenti più salienti dell’evento.