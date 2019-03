Dagli occhi lucidi a quelli felici, la nuova vita di Peppe

REDAZIONE

La storia di Peppe, il cane rimasto ferito da un petardo acceso nel naso, aveva colpito fin da subito per la crudeltà dell’azione umana e commosso l’Italia intera dopo essere finita sulla stampa nazionale. Peppe era stato ritrovato in un bosco vicino a Vinchiaturo con il muso squarciato, dolorante e sanguinante. Sono stati i volontari dell’Apac (Associazione Protezione Animali Campobasso) a prendersi cura di lui con un’operazione molto delicata. Era stata anche aperta una raccolta fondi per pagare le spese delle cure e dell’operazione che nel giro di pochissimo aveva mobilitato il web. E oggi il musetto di Peppe sfigurato da un vile gesto è solo un brutto ricordo. «Abbiamo aspettato un po’ per fare questo prima e dopo ma oggi, guardando quello sguardo, il cambiamento è stato così evidente che volevamo condividerlo con tutti -inizia cosi il post pubblicato sulla pagina Facebook di Associazione Protezione Animali Campobasso-APAC- Peppe saluta tutti coloro che lo pensano. È felice, ancora in stallo e ieri e oggi ha passato due belle giornate con quella che sarà la sua futura famiglia venuta apposta a trovarlo da fuori regione, anche se manca ancora un po’ all’adozione. Peppe ha fatto tante passeggiate con quelli che saranno i suoi fratelli cani e la sua sorellina umana, ha ricevuto tante coccole, si è addormentato tra le braccia della sua futura mamma. E si è così rilassato che ha tirato fuori la lingua. Ma gli occhi, soprattutto, hanno assunto una luce tutta diversa e ci ha commosso. Non possiamo mai prevedere come andranno le cose con gli animali che prendiamo in affido fino ad adozione, ma chi lo avrebbe mai detto che lo avremmo finalmente visto così felice e rilassato? Nessuno poteva immaginarlo».