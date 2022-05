Dagli indumenti da lavoro alle reti da pesca, ripulito tratto della spiaggia di Termoli

L’iniziativa organizzata da Legambiente Molise in collaborazione con la sezione ambiente della Croce Rossa

E’ stata presentata questa mattina, 15 maggio, la manifestazione “Spiagge pulite” organizzata dai volontari di Legambiente Molise e dalla sezione ambiente della Croce Rossa.

I volontari hanno ripulito dai rifiuti un tratto di litorale libero raccogliendo una ingente quantità di rifiuti, a testimonianza della mancanza di rispetto che spesso si ha per l’ambiente e per la spiaggia soprattutto nei mesi invernali.

Sotto la sabbia sono stati ritrovati indumenti da lavoro, reti e materiali da pesca. Una manifestazione che è legata alla campagna Spiagge e Fondali puliti e all’indagine Beach Litter 2022. Preoccupanti i dati sui rifiuti: censita una media di 834 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, di cui l’84% è composto da plastica e il 46% è rappresentato dagli oggetti monouso, alcuni dei quali messi al bando da Direttiva SUP (bastoncini cotonati, cannucce e agitatori per cocktail, contenitori per alimenti per il consumo immediato e l’asporto).