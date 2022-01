Dad, in Molise la percentuale più alta. I governatori: “Alleggerire regole per gli asintomatici”

di Antonio Di Monaco

In Molise, la percentuale di Comuni che per la settimana in corso hanno attivato la Dad è molto più elevata rispetto alla media nazionale: sono 27 su 136 i sindaci che hanno optato per la didattica a distanza. Dunque, quasi il 20% del totale, mentre in Italia i Comuni che hanno fatto ordinanze in questa direzione sono il 3%. Intanto, i presidenti delle Regioni chiedono al governo di stabilire in sette giorni l’isolamento, senza tampone alla fine, per i positivi al Covid-19 vaccinati e asintomatici. Chi è senza sintomi, inoltre, potrebbe non essere più considerato nella conta quotidiana dei contagi al fine di uscire da un sistema appesantito, anche burocraticamente, dai numeri record dei casi di infezione.

Sempre sul fronte della semplificazione del sistema, il Movimento Cinque Stelle aveva presentato in commissione Affari costituzionali al Senato un emendamento al decreto Covid che chiedeva di consentire alle parafarmacie di fare test molecolari e antigenici rapidi anti Covid. La modifica non è passata. Contro le nuove norme si è schierato tutto il centrodestra, appoggiato da Italia Viva.

Infine, sul fronte vaccini, la proposta del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, di inoculare i vaccini anche a scuola ha convinto le Regioni e molte delle quali si dicono pronte ad allestire i centri vaccinali negli istituti. Al confine tra Abruzzo e Molise, una scuola di Castiglione Messer Marino ha cominciato ieri mattina. Intanto, si valuta anche l’allungamento delle lezioni fino a giugno, in caso si renda necessario.