DAD: Didattica Asociale Destabilizzante

di Nicola Arcari e Sabrina Santangelo

Marzo 2020, tutto inizia con un semplice messaggio, un messaggio di richiesta per trovare un modo affinché i rapporti scolastici non cessino in vista di un futuro incerto in merito alla situazione epidemiologica. Mai si sarebbe pensato che la situazione potesse protrarsi fino ad oggi, portando con sé non solo i problemi annessi al virus stesso, ma anche problemi dal punto di vista didattico e tecnologico con conseguenze di tipo psicologiche e psicofisiche. Rimanere seduti su di una sedia a fissare uno schermo per ore, era diventata purtroppo un’attività quotidiana, all’ordine del giorno, a cui non si poteva sfuggire se almeno qualcosa si voleva imparare nonostante gli occhi iniziassero a bruciare e pizzicare e la testa e la schiena a dolere. Infatti, lo stress al quale gli alunni, e non solo, sono stati sottoposti per lunghi mesi interminabili è indescrivibile, si può solo cercare di spiegarlo: il carico dei compiti era immane, tutto ciò che si faceva era stare riversati sui libri a studiare dedicando a tale attività una mole di tempo superiore a quella che, a detta di molti studenti, si dedicava prima; di conseguenza ritagliare uno spazio per sé stessi era quasi impossibile. In un periodo nel quale la pandemia mondiale ha ridotto i contatti con l’esterno, la vera vitalità, la spensieratezza con cui i ragazzi si rapportano con il mondo e con gli altri e i contatti fisici con le persone a cui si è legati, a risentirne in maggior misura sono stati proprio gli adolescenti, quei ragazzi ormai troppo grandi per il disegno dell’arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene”, ma troppo piccoli per poter subire un tale distacco dagli amici e dagli affetti. Da evidenziare è sicuramente il fatto che la situazione didattica non sia stata la stessa per tutti, alcuni lavoravano ben poco, altri nella media, ma coloro che hanno vissuto il vero “inferno” non quello dantesco, ormai sono esausti. Ciò che realmente ha causato tale crisi non era solo il carico di lavoro ma la mancanza di appropriati mezzi di comunicazione, piattaforme per i collegamenti, si è stati costretti a fare infatti lezione e verifiche su whatsapp mediante audio, la connessione mancava e quando era vero si veniva presi di mira perché era considerata solo una scusa, è vero a volte si è stati furbi e “imbroglioni “ ma non perché lo si voleva, bensì la situazione si prestava a ciò: quale alunno, anche il più studioso, non avrebbe buttato uno sguardo al libro posto poco lontano per controllare una propria incertezza? Nonostante questo però, si era consapevoli del fatto che la Dad era l’unico medium disponibile e gli studenti non hanno fatto altro che chinare il capo e continuare a seguire le lezioni, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, arrivando fino ad oggi consapevoli di essere cresciuti e aver acquistato maggiore consapevolezza non solo di sé stessi ma anche della vera realtà. Il problema è la convinzione comune sviluppatasi che la generazione Z, e in particolare gli studenti di questo periodo storico, siano dei nullafacenti che non hanno acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per approcciarsi al mondo futuro, ma la realtà è un’altra: questi studenti sono stati doppiamente sfortunati, e tale sfortuna avrà un peso significativo anche nel proprio futuro.