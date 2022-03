Da viale Manzoni al centro cittadino, pronto il progetto piste ciclabili. Lavori da fine estate?

Il percorso andrà a rivoluzionare la mobilità cittadina. Ma sarà strutturato in maniera diversa rispetto al mal riuscito piano di via delle Frasche di qualche anno fa

Stimolare l’abbandono dell’automobile, favorire l’incremento delle biciclette e delle aree pedonali. Da sempre linea guida dell’amministrazione, il nuovo progetto piste ciclabili sembra giungere al momento giusto,in un periodo di rincari vertiginosi sul fronte carburanti. Coadiuvato dai tecnici, il comune ha preparato il percorso (soggetto a modifiche) che dovrebbe vedere la luce sul finire dell’estate.

Abbastanza brevi i tempi per realizzare una pista ciclabile armoniosa e senza interruzioni: si parla di avvio di lavori a partire da fine estate, per una durata nell’ordine dei 35-45 giorni. Il tutto favorito dalle condizioni climatiche favorevoli che consentiranno un rispetto della tabella di marcia.

Dalle prime informazioni raccolte sul progetto, dovrebbe materializzarsi un collegamento che va da viale Manzoni/via Leopardi al centro cittadino, passando per l’area vecchio Romagnoli, viale Elena, via Mazzini e corso Bucci. Tredici le strade di riferimento complessive interessate, compresa la stazione ferroviaria dal senso di marcia di via Cavour.

L’idea di fondo è quella di non ripetere la rivoluzionaria ma troppo ambiziosa pista che attraversava via delle Frasche di qualche anno fa, poi abbandonata. Questa volta nelle intenzioni dei tecnici e del comune c’è una versatilità maggiore seguendo varie tipologie di coabitazione automobili/biciclette sulla stessa carreggiata in diverse zone, con segnaletica apposita. Spunti che, dopo aver completato il progetto base, andranno arricchiti nelle prossime settimane.