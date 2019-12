Da Venezia a Lecce passando per il Molise: si lavora per la “ciclovia Adriatica”

REDAZIONE TERMOLI

Sette regioni d’Italia da Trieste a Santa Maria di Leuca, passando per il Molise. La ciclovia turistica “Adriatica” con i suoi 820 chilometri punta a divenire un qualcosa di grandioso sia per lo sviluppo della mobilità ciclistica sia per la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche. Qualche giorno fa si è tenuto il tavolo tecnico tar le regioni con l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione. Proposta dalla FIAB, la Federazione italiana amici della bicicletta, la pista ciclabile attraverserà la nostra regione lungo il litorale che consta poco più di 30 chilometri. La nuova Ciclovia Adriatica segue un percorsoin parte già realizzato, ma che attualmente è composto da una serie di piste ciclabili non connesse tra loro. Il progetto prevede un’unica ciclabile, interamente litoranea, che si ricongiungerà con la tratta italiana della EuroVelo, ossia la più grande rete europea di ciclovie (15 ciclovie che passano per 42 paesi).