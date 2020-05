Da un mix di sapori e culture nasce un nuovo piatto: “Mazzamarielle Wok”

Una novità che è possibile trovare al Risto-Bruschetteria “Mazzamaurielle” in via Ziccardi 59 a Campobasso

Non sono rimasti con le mani in mano e anzi hanno cercato di vivere questa quarantena come una opportunità o meglio come l’occasione per potersi cimentare in qualcosa di nuovo. E ci sono riusciti alla grande Domenico Colella e il suo chef del Risto-Bruschetteria “Mazzamaurielle” di Campobasso che in questo periodo di chiusura forzata non hanno mai smesso di dedicarsi alla cucina. Da un lavoro congiunto è nata l’idea di un nuovo piatto: “Mazzamaurielle Wok”. Si tratta di una ricetta innovativa che coniuga l’essenza della cucina orientale con quella locale. «Abbiamo preso spunto da un piatto orientale che si prepara nel Wok e agli ingredienti di quella stessa cucina con verdure e pollo conciati in un certo modo abbiamo aggiunto lo spaghetto quadrato al posto dello spaghetto di soia”. Un piatto che si propone dunque come esperienza di gusto per il palato attraverso una contaminazione di sapori e culture differenti. Un mix di creatività che vuole essere anche un segno di positività per una ripresa futura. Un segno tangente del fatto che “nonostante tutto” il Risto-Bruschetteria Mazzamaurielle continua ad essere operativo e propositivo per offrire il meglio ai propri clienti. E questa piatto che rappresenta una novità nel panorama culinario è il modo migliore per ritornare più forti di prima. Inoltre, ha tenuto a precisare Domenico «Il modo in cui viene cucinato questo piatto fa sì che si mantenga sempre ben caldo durante l’asporto, come se fosse appena servito in ristorante». Non rimane che degustare questa novità del Risto-Bruschetteria Mazzamaurielle attraverso il servizio di delivery al numero 0874 1960050.