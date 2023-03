Da tutta Italia a Isernia per Angelo Duro, il comico delle Iene

Sold out all’auditorium di Isernia per lo show di Angelo Duro sabato 1’ aprile. Arrivi da tutta Italia sono previsti nel capoluogo pentro per assistere allo spettacolo del comico, reso famoso dal programma Le Iene e che ha riscosso enorme successo all’ultimo festival di Sanremo.

L’evento è stato organizzato dalla “Pd live Group” di Isernia, dopo aver già incamerato altri tre sold out con Carlo Buccirosso, il concerto dei Tiromancino e il grande spettacolo di Gianluca Cicchella. Un altro pienone quindi all’Auditorium di Isernia per tre ragazzi molisani che credono nel proprio lavoro e nel loro territorio e che sicuramente nella prossima stagione invernale continueranno a proporre altrettanti spettacoli di successo a Isernia.

Nella foto in alto, Angelo Duro (Pagina Facebook ufficiale)