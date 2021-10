Da Toro a L’Aquila con Oreste Lago sulla Francigena del Sud

La Via Micaelica del Cavaliere Itinerante

Maresciallo dell’Aeronautica Militare in congedo, padre di tre figli, appassionato di cavalli ed equitazione, originario di Castelfranco Veneto. Oreste Lago è una miniera di iniziative. Cavaliere itinerante, come ama definirsi, ha conosciuto e continua a consoscere l’Italia a bordo del suo calesse, da lui stesso costruito, assieme alla sua fida Fiona. Il Quotidiano del Molise lo ha incontrato alla fine dello scorso mese di settembre mentre era di passaggio a Toro, il paese che ha eletto a punto di partenza del suo nuovo cammino. Raggiungerà L’Aquila che ha scelto come meta simbolica di un ricordo triste e sempre vivo: il terremoto e le sue vittime. Un cammino di fede perché si è ricongiunto con la Francigena del Sud, detta anche Via Micaelica. A Toro è stato accolto dalla gente con grande affetto e Antonello Serpone ha dato ricovero alla bellissima Fiona offrendole ospitalità nella sua stalla. Anche in questo dettaglio si incunea il senso del cammino di Oreste. Buon cammino!