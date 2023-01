Da Torino al Convitto ‘Mario Pagano’ in bici per formare studenti e docenti

L’insegnante di Mappe Mentali e tecniche di memorizzazione e apprendimento, Matteo Salvo, mantiene la promessa e si prepara a quest’avventura: per fare cose straordinarie servono impegno, gli strumenti giusti e il supporto di un team

“Parte oggi un’avventura a cui tengo molto, legata a una promessa che avevo fatto tempo fa al Rettore Rossella Gianfagna e agli insegnanti del Convitto Mario Pagano di Campobasso”.

Ad annunciarlo in un post sulla sua pagina facebook è Matteo Salvo, insegnante di Mappe Mentali e tecniche di memorizzazione e apprendimento.

Al Convitto Mario Pagano il professor Salvo è ‘di casa’ e si prepara a tornare per una nuova sfida. A breve sarà a Campobasso, ma in Molise non arriverà in auto oppure in treno, bensì in bici.

“Percorrerò interamente in bicicletta la strada che va da Torino alla sede del Convitto: 878 km da pedalare con passione, per sensibilizzare il mondo della scuola e veicolare diversi messaggi: imparare con entusiasmo si può; il benessere del corpo è alla base di qualunque prestazione, anche di quella scolastica; la preparazione mentale è fondamentale per ottenere risultati importanti; ciascuno di noi può fare cose straordinarie se crea le condizioni per farle; per far passare il messaggio che per fare cose straordinarie – come questo percorso in bicicletta – non servono doti naturali, ma sono necessari impegno, gli strumenti giusti e il supporto di un team.

Seguitemi in questa avventura attraverso i miei canali social e mandatemi i vostri messaggi di incitamento: saranno fondamentali per aiutarmi in questa impresa!”.