Da Tirana in Molise, la storia di Fata: cagnolina bastonata e abbandonata

Si può definire così la piccola vita di Fata, cagnolina bastonata e malmenata tanto da provocarle ferite in più parti del suo corpo ancora di cucciolo, una favola che si è potuta rendere reale con la solidarietà dei volontari che da Tirana l’hanno fatta arrivare in Molise. Giunta circa un mese fa con gravi ferite e fratture ha ricevuto attenzione e cura che andrebbero sempre rivolte alle creature senzienti di questo nostro mondo sempre più distratto e anestetizzato. Basta guardare le due foto in raffronto tra il prima e il dopo per capire quanto sia possibile trasformare la vita di questi animali che hanno subito abbandono e violenze e di come si possano compiere magie con azioni che fanno bene al cuore. Ora Fata salvata e amata da chi l’ha avuta in custodia e dalle attenzioni dei volontari e dei donatori che hanno

contribuito a rendere possibile la sua guarigione, ha da qualche giorno una famiglia che l’ha adottata e che ha seguito da subito il suo decorso di guarigione presso il veterinario dove la cagnolina veniva curata. Fata si è subito sentita accolta dalla famiglia adottante e anche da un bel gatto diventato compagno di giochi. Allora che dire? Finalmente una buona notizia che anche se piccola in questo mare di abbandoni e di violenza contro gli animali fa sperare e credere che un cambio di rotta sia possibile ( pensando anche agli ultimi degli ultimi, gli animali negli allevamenti intensivi e nei macelli). Un grazie speciale a Monica e a Gigliola che hanno salvato Fata e alle persone amabili che hanno seguito questa storia, una favola per Fata e per quanti ancora credono che il Bene, la Tenerezza, il Rispetto siano possibili e a portata di mano, se solo lo si volesse. (Maria Stella Rossi)