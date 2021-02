Da terreno agricolo a discarica di rifiuti speciali, interviene il Roan

Il R.O.An. di Termoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia ambientale, ha sequestrato in Contrada Zaino del Comune di Lupara una discarica abusiva ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e Zona di Protezione Speciale. Sul terreno seminativo, di proprietà di un’azienda agricola, sono stati rinvenuti rifiuti speciali, anche pericolosi, quali lastre di eternit, pneumatici fuori uso, RAEE (rifiuti radio elettrici ed elettronici) e contenitori di olii esausti. Deferiti alla competente Procura della Repubblica di Campobasso due responsabili, che dovranno rispondere, in concorso tra loro, di reati ambientali. L’operazione si è svolta con la collaborazione di personale dell’Ufficio Tecnico comunale nonché dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise (ARPA).

