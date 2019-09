Da Termoli una nuova stella del fashion milanese

Successo per la stilista molisana Pasquy Altieri che ha vinto il premio nazionale Assomoda

Ha conquistato tutti con il suo carattere dolce che vanno in netta contrapposizione con il carattere grintoso dei suoi abiti. E’ l’unione delle due cose, però, a fare di lei una donna molto particolare ed interessante sia dal punto di vista stilistico che costruttivo del messaggio. La stilista artigiana Pasquy Altieri, proprietaria del brand Blusahel di Termoli ha vinto il premio nazionale Assomoda 2019 per gli stilisti emergenti rivelandosi la nuova promessa stilistica tra i giovani designer. Un riconoscimento molto importante quello che Pasquy Altieri ha ottenuto a Milano, da tutti considerata la capitale della moda soprattutto in questi giorni della Fashion Week. Madrina dell’evento è stata la showgirl Valeria Marini oltre al presidente nazionale Assomoda, Giulio Di Sabato, che ha premiato in prima persona la stilista termolese. La stilista Pasquy Altieri sta seguendo anche delle showgirl tanto da avere in passerella la testimonial curvy Renee Silvie Lubamba, le influencer over #Le Maschie e come chiusura della sfilata la formosa showgirl e attrice Francesca Giuliano che le ha fatto anche da madrina. Tra il pubblico che ha seguito la sfilata della stilista molisana anche la giovane influencer Maria Brunelli, che per la serata ha indossato proprio un abito della stilista. Un grandissimo successo nell’ambito del Milano Show Mad Mood.