Da Termoli un nuovo talento nel panorama musicale: è “Skaate”

REDAZIONE TERMOLI

Gianmarco Parente, in arte Skaate è la grande rivelazione tutta termolese nel panorama musicale. Da poche ore online sul suo canale Youtube ha già ricevuto tantissimi complimenti per un brano davvero interessante dal titolo “Ali di Carta” (QUI il video). Sui social il suo brano ha già avuto moltissime condivisioni. La canzone è accompagnata da un altrettanto splendido video girato proprio a Termoli.

«Una grande rivelazione come autore e cantante, video superlativo», «Una bomba a mano», «Un affettuoso “in bocca al lupo” a Gianmarco Parente, in arte Skaate, un altro figlio di Termoli che si affaccia al mondo della musica e che ha scelto la sua terra come sfondo del suo primo video». Sono solo alcuni ei tanti commenti che circolano in rete a dimostrazione del fatto che il giovane Gianmarco ha davvero del talento da vendere.