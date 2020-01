Da Termoli “solidarietà” ai No Tav con un presidio contro il tunnel

REDAZIONE TERMOLI

«Nel pomeriggio di sabato prossimo 11 gennaio 2020 a Torino si terrà una grande manifestazione Nazionale contro la Tav e le grandi opere inutili per lo sviluppo economico e sociale del “Bel Paese” e utili soltanto per contribuire a un ulteriore deturpamento dell’ambiente e dei territori, a grandissimo rischio idrogeologico». Si legge cosi nella nota stampa inviata dal Segretario regionale di Rifondazione Comunista Molise, Pasquale Sisto.

«In concomitanza con la manifestazione Nazionale di Torino, di Sabato 11 Gennaio 2020 il Partito Della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea del Molise terrà a partire dalle ore 17,30 un presidio nei pressi della Torretta Belvedere di Termoli (Ingresso Borgo Antico),contro la Tav e le grandi opere e contro il tunnel di Termoli e in solidarietà con tutti gli attivisti No Tav finiti in carcere solo perché hanno manifestato pacificamente un dissenso contro l’opera, per la difesa della Val Susa.

Non a caso abbiamo scelto la Torretta Belvedere per tenere la nostra pacifica protesta. L’abbiamo scelto perché li sotto (al Borgo Antico di Termoli) dovrebbe passare, come sappiamo, il famoso tunnel, costruzione bloccata per il momento per la bocciatura del progetto da parte del Tar Molise. Sappiamo anche che pende il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla Ditta aggiudicataria dell’appalto e per cui non sappiamo che fine farà il “grande scempio”. Neanche la nuova maggioranza che amministra Termoli ha preso un decisione in merito al progetto di riqualificazione del centro di Termoli, nonostante che l’attuale Sindaco Francesco Roberti, durante la campagna elettorale di maggio in più occasione ha dichiarato testualmente che in caso di sua affermazione il Tunnel di Termoli non si sarebbe costruito. Aspettiamo ancora la delibera dell’attuale maggioranza che amministra Termoli, che annulli il progetto di riqualificazione del centro di Termoli con annesso Tunnel, cosi come promesso durante la Campagna Elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale dell’anno scorso».