Da Termoli più di 3mila euro per Pierpaolo Piras, Apericena con successo

Chimisso: «Un gesto di solidarietà e di grande vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità»

Più di tremila euro raccolti per aiutare Pierpaolo Piras. Una manifestazione che ha messo insieme la solidarietà, la grande musica e l’ottimo cibo quella che si è svolta all’Alberghiero di Termoli. La scuola bassomolisana ha, infatti, organizzato un Apericena per raccogliere fondi in favore di Pierpaolo Piras, il giovane padre di famiglia di San Paolo Civitate che sta combattendo una battaglia per la propria salute. «Abbiamo raccolto più del previsto grazie a un contributo corale – ha affermato la preside dell’Alberghiero, Maricetta Chimisso – sono 3100 euro che saranno interamente riversati sul conto corrente messo a disposizione per Pierpaolo Piras. L’iniziativa ha due obiettivi: rinsaldare il legame con la comunità di San Paolo Civitate che ha un legame particolare con Termoli e la fiducia andava restituita. Questo gesto di solidarietà e anche la scelta di sottoporsi a una terapia sperimentale è un gesto per tutti noi dobbiamo aiutare la ricerca e lavorare in questa direzione».