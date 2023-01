Da Termoli il tradizionale tuffo in mare per augurare a tutti un buon 2023 (FOTO E VIDEO)

Si è rinnovata in una splendida giornata di sole la tradizione di buon auspicio del tuffo in mare del primo giorno dell’anno sulla spiaggia di Sant’Antonio a Termoli. È la 14esima edizione di un evento divenuto ormai appuntamento fisso per gli appassionati di sport e non solo che si ritrovano per dare il benvenuto al nuovo anno. Dopo lo stop del 2021 ed il tuffo con restrizioni del 2022 questo del 2023 è il primo a segnare il ritorno alla normalità.

E oggi, 1 gennaio 2023, finalmente il tuffo liberatorio. Dopo il ritrovo alla 12 all’altezza dell’hotel Meridiano si è dato il via all’evento. Un tuffo propiziatorio tra gli applausi e il sostegno delle tantissime persone che si sono radunate sulla spiaggia per assistere all’evento.

