Da Termoli due nuovi Frecciarossa: viaggiare verso Milano e Torino è più facile

Viaggiare verso Milano e verso Torino dal prossimo 9 dicembre sarà ancora più veloce. Due saranno, infatti, i nuovi treni che fermeranno a Termoli, uno per ognuna delle due direzioni. Al mattino quello in direzione sud al pomeriggio quello diretto verso Milano e Torino, due treni ad alta velocità che si andranno ad aggiungere a quelli già esistenti delle 8.25 che arriva a Milano centrale in meno di cinque ore e quello delle 15,45 che arriva in basso Molise alle 20,44. Gli orari dei due nuovi Frecciarossa non sono stati ancora ufficializzati ma verso sud il treno ricalcherà l’attuale Frecciabianca 8807, abbandonando, però, l’itinerario via Alessandria-Piacenza per spostarsi sull’alta velocità da Torino a Bologna passando per Milano Centrale. A Termoli le fermate dovrebbero restare invariate attorno alle 15,33. In direzione nord, invece, il nuovo treno prenderà la rotta del Frecciabianca 8826 che parte da Lecce e si ferma a Termoli alle 15,20 con ripartenza due minuti più tardi. A cambiare sarà l’orario di arrivo a Milano che sarà alle 20,22 e non alle 21,15. A Torino, invece, l’arrivo è programmato per le 21,32.