Da Termoli alla Puglia grazie allo Sprar, la storia a lieto fine di Monsurat e Omeiop

Sono fuggiti dalla Nigeria che erano già fidanzati. Sono arrivati a Termoli grazie al progetto Sprar che nel 2017, ma anche negli anni prima e dopo, ha aiutato diversi rifugiati a trovare la propria strada nelle nuove realtà e a trovare anche un lavoro. Oggi Monsurat Ganiyu ed Evans Omeiop hanno finalmente realizzato il loro sogno d’amore sposandosi con matrimonio civile celebrato dal sindaco di San Pancrazio Salentino, dove attualmente vivono, Salvatore Ripa. La loro è una storia che fa bene al cuore e permette di guardare con ottimismo al futuro in un momento nel quale il Covid sta mietendo vittime non solo umane ma anche dei sentimenti, considerando che un recente studio dimostra che sono pochissime le nuove relazioni nate durante l’anno della pandemia e molti, invece, i matrimoni che sono finiti a causa della convivenza forzata alla quale le coppie non erano abituate. Monsurat ed Evans, invece, non si sono lasciati sconfiggere dalle difficoltà: i due sono scappati dalla Nigeria che erano fidanzati e sono arrivati in Italia e poi a Termoli dove sono stati inseriti nel progetto Sprar. Poi il trasferimento in Puglia e l’inizio di una nuova vita. A fare da testimone all’unione è stato il titolare di lavoro che lo ha assunto dopo sei mesi di prova. “E’ bravo, rispettoso, educato ed in gamba”, si legge sulle colonne di Repubblica Bari che ha raccontato la loro storia. Una storia di integrazione e di rispetto che fa bene al cuore. Soprattutto in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo.