Da Termoli alla finalissima di Sherbeth: attesa per il risultato di Michele

Si conoscerà solo nel pomeriggio di domani, sabato 26 settembre, il vincitore del concorso Procopio Francesco Cutò, il concorso per il gelato artigianale che vede in finale anche il termolese Michele Cappella della gelateria Gelalto lungo Corso Nazionale a Termoli. Si tratta dell’evento più atteso per i maestri gelatieri e gli amanti del gelato, Sherbeth rappresenta un appuntamento prestigioso e attesissimo, ricco di incontri, sorrisi, divertimento e cultura e soprattutto gusto. “Si tratta di un riconoscimento importante per noi – aveva affermato Michele – e ci fa piacere essere stati scelti tra i partecipanti”. A causa del Covid la finale si terrà in diretta sulla piattaforma Zoom con la possibilità di accreditarsi e seguire tutte le fasi. Michele ha inviato la sua preparazione nella giornata di martedì ed è stata ricevuta dai giudici mercoledì scorso. Nella mattinata di domani i giudici valuteranno le varie creazioni in maniera anonima e successivamente si terrà la premiazione, anche questa in maniera virtuale. La speranza di tutti i termolesi è che il gelato di Michele possa essere sul podio di questa importante manifestazione.

