Da Termoli alla cucina di Casa Sanremo, ribalta nazionale per la chef Solly Tomasone

Dopo le vittore nei concorsi nazionali Città Dell’Olio e Festival del Brodetto, la chef delizierà i palati della kermesse canora più conosciuta d’Italia lavorando all’interno del team capitanato dalla collega vastese Rosalba Marte

Da Termoli alla cucina di Casa Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana in onda dal 1 al 5 febbraio. Nuovo palcoscenico di rilevanza nazionale per Solly Tomasone, titolare del ristorante Oyster Fish.

Dopo i successi che l’hanno vista vincitrice del primo concorso nazionale “Città dell’Olio” e del “ Festival Nazionale del Brodetto”, Solly Tomasone écaillier professionista su tutto il territorio nazionale, delizierà i palati della kermesse canora.

Si tratta di un palcoscenico importante quello che sarà calcato dalla chef termolese che lavorerà all’interno del team capitanato dalla vastese Rosalba Marte, la Lady Chef responsabile del food, con i cuochi George Cibi Bogdan, Marta di Marcoberardino, Solly Tomasone, Antonina di Giacomo, Daniele Mancini, Marinella Ferigo e Angelo Bellano.

Il team si sta preparando al Settantaduesimo Festival della Canzone Italiana. Delizieranno i palati degli ospiti dell’atteso appuntamento con SanremoSol, il format diretto da Giuseppe Grande, direttamente dalla ‘Città dei Fiori’, nella settimana del Festival: un’edizione nuova e spumeggiante, dai contenuti alla location.

Tra le altre, confermata la partecipazione di Enzo Campagnoli a SanremoSol, da anni ormai una presenza fissa come direttore di orchestra dei big del Festival; quest’anno dirigerà Michele Bravi e Dargen D’Amico.

Sarà presente anche il Maestro internazionale Fio Zanotti, produttore, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra, che con SanremSol sta portando avanti un importante progetto musicale e televisivo.

Giuseppe Grande insieme a Roberto Alessi, direttore di una delle riviste più seguite del settore a livello nazionale, organizzeranno il Gran Galà in una location d’eccezione: il Victory Morgana Bay.

Sarà la serata più glamour ed esclusiva del Festival della Canzone Italiana, con un menù stellato preparato direttamente dagli chef, con un parterre di ospiti provenienti dal mondo istituzionale, dello spettacolo, della musica, e del giornalismo, che parlerà anche abruzzese.

Tra questi ultimi, per il quotidiano ‘AllNewsAbruzzo’ , il pescarese Donato Fioriti, Vice Presidente

Nazionale Vicario dei giornalisti agroalimentari della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Unaga-FNSI), il chietino Antonio Scarpello, già regista Sky 858 e Coordinatore tecnico della Troupe di AlternewsPress per Mis.Tv (Canale digitale 636 per l’Abruzzo e 604 per il Molise) ed il fotoreporter vastese e tecnico audio Costanzo D’Angelo, per Radio Luce Abruzzo, emittente radiofonica interregionale del circuito nazionale cattolico INBLU2000. Durante l’evento, che gode dell’Alto Patrocinio UNAGA (i giornalisti nazionali di settore della FNSI- il sindacato unico della Stampa) saranno premiate le ‘Migliori Personalità’ dell’anno”.