Da Termoli al Sole 24Ore, l’esempio virtuoso del Sae112 contro la violenza sulle donne

Il simbolo della vicinanza alla donne ma, allo stesso tempo, anche un segno di speranza e la volontà di provare ad affrontare un tema che sta diventando, purtroppo, sempre più attuale nella società bloccata dalla pandemia dove sono aumentate di molto le violenze sulle donne. Si stima, infatti, che 3 donne su 10 siano vittime di violenze di ogni genere e che poche siano quelle pronte a denunciare. E così l’esempio virtuoso del Sae112 di Termoli è arrivato sul magazine femminile de “Il Sole 24Ore”

“La panchina rossa di legno – si legge nell’articolo – spicca sul piazzale proprio davanti alla sede dell’organizzazione di volontariato SAE112 di Termoli, in provincia di Campobasso. È arrivata anche qui, è di un rosso brillante, vivo come la speranza che non si spegne, forte come uno spirito indomabile. Realizzata artigianalmente da un volontario, sarà inaugurata mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con un mazzo di rose gialle. «Questa panchina è un simbolo della nostra vicinanza alle donne vittime di violenza – spiega Matteo Gentile, presidente dell’organizzazione di volontariato – ma anche del nostro impegno come volontari, ponendoci in ascolto e sensibilizzando ad una cultura del rispetto reciproco. Al tempo stesso vuole essere un segno di speranza che proviamo a diffondere nella nostra comunità»”. “Qui il lavoro è andato via via crescendo, il numero di donne in cerca di aiuto è gradualmente cresciuto, sebbene questo 2020 abbia segnato un rallentamento e non solo per le difficoltà legate alla pandemia come si potrebbe pensare. «Quest’anno fino ad oggi abbiamo seguito diciotto persone – spiega Sara Fauzia, psicologa che opera nel centro termolese – rispetto alle trentuno del 2019. A causa della carenza di fondi – e di personale – diamo priorità al lavoro diretto con le donne, in molti casi fatto anche di volontariato, e purtroppo in questo modo viene meno il lavoro di sensibilizzazione da fare nei territori e nei piccoli centri, che per noi è fondamentale perché così riusciamo a farci conoscere e a far sapere che ci siamo e quali sono le nostre attività. Nonostante il lockdown e la pandemia siamo riuscite a garantire il servizio, ma per noi non è certamente sufficiente»“.