Da Termoli al Festival internazionale del gelato «Riconoscimento prestigioso»

Tira aria termolese allo Sherbeth, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, l’evento più atteso per i Maestri gelatieri e gli amanti del gelato. Sherbeth rappresenta un appuntamento prestigioso e attesissimo, ricco di incontri, sorrisi, divertimento, cultura e soprattutto gusto. A partecipare anche Michele Cappella della gelateria Gelato lungo il corso nazionale di Termoli. Michele, 33 anni porterà la sua maestria di gelataio al festival essendo anche l’unico del Molise. «E’ un riconoscimento prestigioso per noi e ci fa piacere essere stati scelti tra i partecipanti». Quest’anno per via del Covid l’edizione cambia pelle e seppur virtualmente, l’utente potrà conoscere i migliori maestri gelatieri del mondo. Il sito internet della manifestazione diventerà, quindi, la vetrina virtuale all’interno della quale tutti gli amanti del gelato artigianale potranno entrare in contatto con le migliori gelaterie artigianali. Un esperimento senza precedenti nato con l’obiettivo di avvicinare l’utenza al mondo del gelato artigianale e di fare crescere la community degli Sherbeth addicted che già, solo tramite i social ufficiali del Festival, riesce a raggiungere ogni anno più di 1 milione di appassionati.

