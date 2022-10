Da Termoli al Campionato del Mondo di Body Building, grande successo per Grazia Lecce

Continua la scalata verso il successo di Grazia Lecce, la body builder termolese che ha partecipato al Campionato del Mondo di Body Building (cat.bikini fitness over 40 e + 163).

“L’emozione si è fatta sentire, la tensione molto meno. Tanta gioia nel cuore anche stavolta, consapevole che preparare una gara di tale portata ( e un’altra subito dopo, il 29/10), con tutto quel che c’è da fare in questo periodo dell’anno ( differentemente dall’estate), non è cosa semplice..

Ho fatto ciò che potevo – racconta Grazia Lecce su Facebook – con sacrificio, (tantissimissimo), pianti, notti insonni, ma con l’emozione di una bambina nel cuore, sempre. Saluto la mia amata città ancora una volta per pochi giorni e vado a rincorrere i miei sogni.

Comunque andrà, sarò immensamente felice per aver fatto quest’esperienza, per essere stata presente e aver potuto gareggiare ad un campionato del Mondo, ringraziando sempre chi, ogni volta, mi insegna qualcosa in più, anche inconsapevolmente.

Mio padre ormai è il mio fan più grande, orgoglioso di quella figlia femmina, maschiaccio nel sangue che ha seguitole sue orme e Massimo Caputo, amico grandissimo e professionista indiscusso, che mai, mi ha lasciata sola in tutto il mio percorso.

In palestra ogni giorno si respira gioia, ansia per l’attesa agli eventi a cui partecipo ed emozione allo stesso tempo. Energia e adrenalina allo stato puro..ma qualcuno direbbe anche follia per tutto il sacrificio che c’è dietro e che pochi realmente vedono”.

Nella giornata di oggi il Mondiale a Bologna, il 29 Titolo Universo a Taranto, il 12 novembre l’Olympia amatour a Cerignola per terminare il prossimo 27 novembre a Bari “con l’esordio ufficiale nella federazione Ifbb”.